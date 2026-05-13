福岡市東区のマンションに住む男子大学生（当時２２歳）が１月に死亡した事件で、東署は１２日、同居していた知人の無職男（当時２７歳）を容疑者死亡のまま傷害致死容疑で福岡地検に書類送検した。発表によると、男は１月上旬、同居していた部屋で男子大学生の顔や腹部などを複数回拳などで殴打し、外傷性ショックで死亡させた疑い。男は同８日、「スパーリングをして、けがをさせてしまった」と自ら通報。意識不明で、全身