「大谷ファン」として知られるタレントのはるな愛（53）が12日（日本時間13日）、米ロサンゼルスで行われたドジャース―ジャイアンツ戦を観戦した。ドジャースタジアム初観戦で大谷翔平投手（31）が12試合＆53打席ぶり7号本塁打をマーク。大谷の本塁打シーンを初めて目の当たりにした後に本紙の取材に応じ、興奮気味に振り返った。大谷の本塁打が飛び出したのは、1−1の3回だった。先頭で迎えた第2打席で相手先発・ハウザーに