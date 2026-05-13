俳優の本田翼（33）が11日、Instagramのストーリーズを更新。ベッドの上で撮影した無防備な姿を披露し、注目を集めている。【映像】本田翼の自宅や無防備な姿（複数カット）これまでにも本田は、「足したり引いたり。インテリアは無限に楽しいですよね #myroom」と、広々としたリビングやゲーミングチェア、モニターが置かれた一室など、自宅の様子をInstagramで公開。また、東京ディズニーシーやピクニックに出かけた様子も投