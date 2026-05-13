モデルでタレントのゆうちゃみが１２日、フジテレビ系「超調査チューズデイ」で、先生同士の恋愛について「大ハマリ」「超面白い」と前のめりで興奮した。この日は「学校の先生仕事の裏側ＳＰ」と題し、前回好評だった先生の仕事を特集。何をしているか分かりづらい教頭に密着したり、成績のつけ方、席替えの工夫、授業参観の秘密などを現役教師が匿名で明かした。その中で「禁断の先生カップル恋愛の秘密８連発」という