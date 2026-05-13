お笑いコンビ、爆笑問題太田光（61）が12日深夜放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時半）に出演。米国の俳優トム・クルーズ（63）に過去、怒られた話を明かした。番組冒頭、太田はスタジオセットに入ってくるやいなや、MCのオードリー若林正恭の股間をつかむ“つかみ”を披露。2人の間で恒例行事となっている。太田が「助けてくれ〜」と絶叫すると、若林は「ちゃんとタマをつぶしに来る」と困惑していた。太田は