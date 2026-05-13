親から「認知症になる前に」と毎月10万円を手渡しで受け取っていて、贈与税逃れと判断されないか、不安を感じている人も多いのではないでしょうか。 結論からお伝えすると、年間120万円の手渡しは基礎控除を超えるため、原則として贈与税の申告・納税が必要になります。さらに、あらかじめ毎月または毎年一定額を贈与する約束があったと見られると、定期贈与として扱われる可能性もあるため注意が必要です。 本記事