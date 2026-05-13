右ヒジ手術でリハビリ中のパドレスのダルビッシュ有投手（３９）がキャッチボールを再開させている。術後、６か月を経て医師から許可が出たことで４月末から開始し、先週は３日間、約１８メートルの距離で２５球を投げ、今週は５０球に増やしていると自身のＹｏｕＴｕｂｅで明かしている。「球速は１０６キロ、平均で９７キロでまだ軽いキャッチボールですが、ヒジの状態はよく、トレーニングもしっかり行えているため身体全体の