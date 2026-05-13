Netflixの料理サバイバル番組『白と黒のスプーン 〜料理階級戦争〜』にも出演した“ビビンバ大王”こと料理人ユ・ビビムが、活動休止後の近況を公開した。最近、韓国のオンラインコミュニティやSNSを通じて、ユ・ビビムの近況を収めた映像が公開された。【関連】ビビンバ大王、過去の違法営業を告白映像には、全羅北道（チョルラプクド）・全州（チョンジュ）市で新たに店をオープンし、客を迎えるユ・ビビムの姿が収められている