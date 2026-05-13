不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」とカフェ業態「ペコちゃんmilkyタイム」は、竹下製菓との初のコラボレーション商品「ブラックモンブランmilkyドーナツ」を5月20日に発売する。【ブラックモンブランmilkyドーナツの画像はこちら】◆「ブラックモンブランmilkyドーナツ」発売日:2026年5月20日価格:税込250円九州地方を中心に長年親しまれているロングセラーアイス「ブラックモンブラン」と、ミルキーに使用してい