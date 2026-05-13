森永製菓は5月12日、全国の高校生を応援するキャンペーン企画「フレフレ、ぼくら 母校にinゼリー2026」を開始した。現役高校生やOB･OGなどの投票をもとに、抽選で500部活･20校に「inゼリー」を“さしいれ”としてプレゼントする。全国の高校約5,000校が対象となる(定時制･通信制などを含む)。「母校にinゼリー」は、高校の部活生向けに「inゼリー」を無料提供する企画として、2016年に開始した。これまで延べ5,000部活に対し18万個