香川県立文書館 香川県の各地で2026年6月から7月にかけて古文書を読む講座が始まります。 高松市林町の香川県立文書館では「古文書解読講座」（入門編・応用編）を開きます。6月7日以降、各コース全3回。初めて古文書に触れる人に向けた入門編はA日程が6月7日、14日、21日、B日程が6月12日、19日、26日のそれぞれ3回開講します。講師は文書館の職員で、資料代300円が必要です。 いろいろな古文書を読みたい人向け