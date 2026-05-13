納得できないファンは少なくないだろう。【もっと読む】混戦制した河本結の"自己中プレー"6月4日開幕の「全米女子オープン」（カリフォルニア州リビエラCC）の予選会（36ホール）が11日、欧米8会場で行われた。ニュージャージー州のエセックスCCで4枠を争う戦いに臨んだ原英莉花（27）は、通算2アンダーで4人のプレーオフに残ったが、1ホール目に敗退。マサチューセッツ州の会場では、吉田優利（26）が1枚の切符を手にした。