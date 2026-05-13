１３日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６９．０７ポイント（０．２６％）高の２６４１６．９８ポイントと反発し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９．２５ポイント（０．１０％）高の８８９１．６２ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は１４０２億３７１０万香港ドルとなっている（１２日前場は１４０４億２７１０万香港ドル）。米中関係の改善期待が相場を