フィギュアスケート女子で22年北京五輪団体銀メダルの樋口新葉（25）が13日、TBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。この日行われた“盟友”坂本花織（26）の引退会見を見守り、秘話を明かした。番組では神戸市内で行われた坂本の引退会見の様子を放送。会見内で結婚をサプライズ発表したことも伝えられた。スタジオの樋口は「夢だったらしいです。引退会見の時に結婚発表するっていうのが」と坂本の長年の願望だった