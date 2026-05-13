米プロバスケットボールＮＢＡグリズリーズのブランドン・クラークさんが死去したとＮＢＡなどが１２日、発表した。２９歳だった。死因や亡くなった時間などは明らかになっていない。グリズリーズ在籍時にともにプレーした河村勇輝は自身のインスタグラムを更新。「ＢＣ、寂しくなるよ。ありがとうＲ．Ｉ．Ｐ」と悼んだ。クラークさんは全米大学体育協会（ＮＣＡＡ）１部のゴンザガ大時代に八村塁（現レーカーズ）のチームメ