社員のモチベーションに直結する「報酬」。部下の立場からすれば、早く昇進してより多くの報酬を得ることが、働くうえでの大きな励みになります。しかし、吉野家HD会長の河村泰貴氏は社長時代、部下の昇格にあたって熟慮を重ね、「早すぎる昇格」を避けていたといいます。その背景には、教育を重視し、組織を長期的に育てていく“哲学”がありました――。同氏の著書『自分以外のすべてがわが師高卒バイトが2000億円企業の社長に