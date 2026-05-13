言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、心身の健康を整えるための手法、美容の分野で欠かせない成分、そして多方面で活用される材料という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ぴー□□みど□□みっくヒント：心や体の不調を癒やすための療法、肌の