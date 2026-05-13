現在の生活に「満足している」未婚者は過半数を占めるものの既婚者を下回る――そんな調査結果が、株式会社リスミィ（大阪府大阪市）による「独身の満足度調査」でわかりました。調査からは、未婚者が現状の自由を楽しむ半面、将来への不安を一人で抱え込みやすい傾向が見えてきました。【調査結果】現在の生活に満足している理由は？調査は、全国の20〜49歳の未婚者361人、既婚者323人を対象として、2026年4月にインターネットで