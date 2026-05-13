全長約4mの「コンパクトSUV」RS仕様が登場！ホンダのインドネシア法人は2026年2月5日、インドネシア国際モーターショーにおいて、コンパクトSUV「WR-V」の最新アップデートモデルを公開しました。WR-Vはもともと、新興国市場のニーズを汲み取って開発されたモデルで、2017年の初代登場以来、南米やアジア圏で着実に支持を広げてきました。【画像】これがホンダの新「ちいさいSUV」です！ 画像で見る（28枚）現行モデルは2022