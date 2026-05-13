再審＝裁判のやり直しを請求中の元死刑囚の死刑を執行したことは、弁護権の侵害で違法だなどとして、元死刑囚の弁護人らが国に賠償を求めている裁判の控訴審。 大阪高裁は5月13日、弁護人らの控訴を棄却しました。 ■2人殺害の強盗殺人などの罪で死刑が確定4回目の再審請求中に死刑執行 岡本啓三元死刑囚は、1988年に共犯者らと共謀し、男性2人を殺害し多額の現金を奪った上、遺体をコンクリート詰めにして造成中のゴル