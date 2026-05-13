妊娠中に追加摂取が推奨されている葉酸について、不足すると子供が肥満になりやすいとの研究結果を九州大と福岡歯科大などのチームがまとめた。母親の血中葉酸濃度が低いほど、肝臓や筋肉に脂肪が蓄積しやすいことがわかり、将来の子供の生活習慣病予防に、妊娠中の栄養管理が重要としている。論文が、国際学術誌に掲載された。葉酸はビタミンＢ群の一種で、脳や脊髄の元となる神経管が正常に形成されないことで起きる「神経管