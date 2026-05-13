元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が12日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」に出演。スポーツキャスター時代の“男女差”をぶっちゃける場面があった。この日は「女性アナウンサーとジェンダーギャップ」をテーマに、元局アナが集結。MCの上田晋也、中川のほか、元テレビ東京の森香澄、元TBSの小島慶子、吉田明世、タレントの大久保佳代子、俳優の前田公輝でトークをくり広げた。NHK時代は「サンデース