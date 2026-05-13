歌手荻野目洋子（57）が13日、自身のXを更新。漫画家あだち充氏から直筆のイラスト色紙が届いた経緯を説明した。前日12日に「す、すごい色紙とグッズが事務所に届きまして、ビニールから出せません！」と、あだち氏から贈られた「みゆき」直筆色紙の写真を投稿し、反響を呼んでいた。荻野目は83年から84年までフジテレビで放送されたあだち氏原作のアニメ「みゆき」で、ヒロイン若松みゆき役を務めた。この日は「反響がすごかった