ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」（三浦璃来さん、木原龍一さん）ペアの三浦さんが2026年5月10日にインスタグラムを更新した。木原さんとのツーショットが公開され、「微笑まし過ぎ」などと反響を呼んでいる。「ショートケーキになりたかった木原龍一」三浦さんはインスタで、2人がTシャツを着て横並びでソファーに座っている写真を公開した。机にショートケーキ