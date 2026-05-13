秋田朝日放送 自転車の交通違反に対し反則金が科される青切符制度が始まって以降、県内で初めて「ながらスマホ」での運転に青切符が適用されました。 先月スタートした青切符制度は、交通違反をした１６歳以上の自転車の利用者に対し反則金の納付を通告する制度です。警察によりますと９日、秋田市の横断歩道上で２０代の女性がスマートフォンの画面を注視しながら自転車を運転するいわゆる「ながらスマホ」