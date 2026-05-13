俳優の平祐奈（27）が13日、自身のインスタグラムを更新。伊勢神宮の「お木曳」に参加したことを報告し、白装束をまとった姿を公開した。【写真】満面の笑み！“20年に一度”のお祭りに参加した平祐奈平は「伊勢神宮 の20年に一度のお祭り『お木曳』に参加させて頂きました」と報告。「何百年も続く伝統に触れさせて頂き、繋いでいく”ってとっても素敵だなぁと感じれた貴重な時間でした」と伝えた。「みんなで心をひとつに