全国企業倒産件数の推移東京商工リサーチが13日発表した全国の4月の企業倒産（負債額1千万円以上）は前年同月比6.6％増の883件で、5カ月連続で前年同月を上回った。人手不足や物価高が経営を圧迫しており、負債総額も8.8％増の1118億円だった。物価高に関連した倒産件数は85件で過去3番目の高水準となった。円安に伴い輸入する原材料やエネルギー価格が高騰し、企業経営の足かせとなっている。東京商工リサーチの担当者は「ホ