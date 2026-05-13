【「KIRE-NA（キレーナ）」 ちいかわデザイン】 4月下旬より順次発売 価格： 単品（全10色）各308円 5色セット（全2種）各1,540円 サンスター文具は、パイロットコーポレーションと協業し、ちいかわデザインの蛍光ペン「KIRE-NA（キレーナ）」（全10色）を4月下旬に発売した。価格は各308円。販売は、全国の文具店、量販店、専門店、