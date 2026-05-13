【第十五服後編】 5月13日 公開 □第十五服「魔女と熱情」後編を読む 【拡大画像へ】 ヒーローズは5月13日、柴田康平氏によるマンガ「魔女とくゅらす」第十五服「魔女と熱情」後編をHERO’S Webにて公開した。 今回は、魔法が使えずシエンに何もしてあげられないと嘆くレアに、シエンが寄り添うように言葉をかける。そんな彼女に、タマも再会記念会を企画して……。