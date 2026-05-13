5月13日、越谷アルファーズは、四家魁人、池田祐一、鎌田裕也の3選手と2026－27シーズンの契約継続に合意したことを発表した。 29歳の池田は、183センチ75キロのポイントガード。2020－21シーズンに青森ワッツでプロキャリアをスタートさせ、昨シーズンまで2年連続でB2アシスト王に輝いた実績を持つ。越谷へ移籍して迎えたB1初挑戦の今シーズンは、全60試合に出場