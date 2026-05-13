セグエグループは後場に入り、ストップ高の水準となる前営業日比１００円高の６４０円でカイ気配となっている。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が９１億８４００万円（前年同期比９１．８％増）、営業利益が１４億４９００万円（同６．４倍）だった。加えて、受注高は１～３月期として過去最高の８６億１９００万円（同４３．７％増）だったと