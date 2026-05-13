ＴＯＫＹＯＢＡＳＥが安い。ＳＭＢＣ日興証券は１２日、同社株の投資判断を３段階で最上位の「１」から真ん中の「２」に引き下げた。目標株価は６００円から４５０円に見直した。同証券では、同社に対する新業態での出店拡大への期待は不変としているものの、前夏在庫や今春夏発注量の課題が第２四半期（５～７月）に顕在化するリスクがあると指摘。短期業績の見通しの鈍化も考慮し投資判断を見直している。 出所：MI