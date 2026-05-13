「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１３日午後１時現在でサンリオが「買い予想数上昇」１位となっている。 サンリオは前日終値近辺で弱含みもみ合い。朝方は高く推移する場面もあったが、上値の重さが意識されやすい状況で買いが続かない。５月１３日に予定していた決算発表を延期すると１日に明らかにし連休明けの７日に株価が急落、年初来安値を更新した経緯がある。同社の常務取締役が、グル&#