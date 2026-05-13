東レが後場一段高している。午後０時３０分ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高２兆８３００億円（前期比９．５％増）、純利益９００億円（同１３．２％増）と２ケタ最終増益を見込み、年間配当予想を前期比６円増の２６円としたことが好感されている。 繊維事業、機能化成品事業、炭素繊維複合材料事業の各事業で成長分野の需要拡大などを取り込むとともに、戦略的プライシングと収益改善プロジェクトの効果