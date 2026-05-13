ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』が、『グローバルOTTアワード2026』の「オリジナル作品賞（OTT）」最優秀賞候補に選出されたことが発表された。あわせて、本作で主演を務めた柴咲コウも「主演女優賞」の最優秀賞候補に選ばれている。 （関連：【画像あり】芸能事務所の社長役を好演した柴崎コウ） 『グローバルOTTアワード2026』は、昨年より釜山国際映画祭に併設された、全世界のテレビ