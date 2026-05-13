広栄化学が後場急伸。１３日午後１時、住友化学が広栄化学を株式交換を通じて完全子会社化すると発表した。広栄化学株１株に対して、住友化株４．９１株を割当交付する。広栄化学の株価は株式交換比率から求められる理論株価にサヤ寄せする動きをみせている。６月２５日に予定する広栄化学の定時株主総会での承認を得たうえで、８月１日を効力発生日として実施する。広栄化学は７月３０日に上場廃止となる見通し。住友化は広栄化