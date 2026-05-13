【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRST・JUNONが、映画『RYUJI 竜二』主要キャストとして出演することがわかった。 ■主人公・竜二（柳楽優弥）の妻・まり子役に川栄李奈、舎弟コンビ 直とひろし役に萩原利久、JUNON（BE:FIRST）が決定 1983年に公開され、時代を超えて熱狂的に語り継がれてきた、金子正次による伝説的映画『竜二』。その魂を受け継ぐあらたな作品、映画『RYUJI 竜二』（配給：カルチュア・パブリ