三菱ケミカルグループ [東証Ｐ] が5月13日後場(13:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比73.7％減の118億円に落ち込んだが、27年3月期は前期比11倍の1270億円に急拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は936億円の赤字(前年同期は143億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-0.4％→-8.6％に急悪化した。 株探ニュー