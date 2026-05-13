クロップス [東証Ｓ] が5月13日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比41.3％増の37.2億円に拡大し、27年3月期も前期比3.2％増の38.4億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を25円→29円(前の期は20円)に増額し、今期も前期比3円増の32円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経