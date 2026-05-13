セガ フェイブから、『崩壊：スターレイル』に登場するキャラクターたちのグッズが登場！”みるっこ”ブランドから「火花」と「ブートヒル」のぬいぐるみがラインナップされます。 セガ フェイブ「崩壊：スターレイルブートヒル／火花みるっこぬいぐるみ」 【予約受付】開始日：2026年5月12日（火）受付店舗：各種ECサイトのほか、アニメ・ホビー系関連ショップなど※各販売サイトでの予約開始に時間がかか