回転寿司チェーン「くら寿司」にて「回転寿司 店舗数 世界No.1」として、ギネス世界記録に正式認定されたことを記念した「ギネス世界記録TM達成記念」フェアを開催！期間・数量限定で「生サーモン（一貫）」が特別価格になるほか、「国産天然本まぐろねぎまぐろ」や「本ずわいがに二種盛り」など豪華な海の幸が楽しめます☆ くら寿司「ギネス世界記録TM達成記念」フェア 開催期間：2026年5月15日（金）〜開催店舗