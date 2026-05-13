■MLBドジャースージャイアンツ（日本時間13日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのジャイアンツに今季8度目の先発登板し、7回途中93球を投げて、被安打6（3本塁打）、奪三振8、四死球0、失点5（自責5）。試合は1ー1の同点で迎えた3回、大谷翔平（31）が援護弾を放ち勝ち越しに成功。しかし5回、E.ハース（33）、H.ベイダー（31）に連続被弾するなど、メジャー初の3被弾で逆転を許した。山本は4勝目