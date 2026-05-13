高級なシャンパンなどを盗んで転売を繰り返していたとみられる男が警視庁に逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、相模原市の無職・遠藤凌容疑者（32）です。遠藤容疑者は今年1月、東京・足立区のスーパーで高級シャンパン「モエ・エ・シャンドン」12本、9万3000円相当を盗んだ疑いがもたれています。遠藤容疑者は買い物カートにシャンパンをのせて、レジを通さずそのまま店を出て、近くの酒類専門の買取店に行き、転売して