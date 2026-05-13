12日、俳優の紺野まひるさんがインスタグラムを更新。加圧トレーニング後、壁倒立に挑んだ動画を公開しました。【写真を見る】【 紺野まひる 】壁倒立にチャレンジ「とても気持ちいいです。」紺野さんは「思い立ったが吉日です」と、コメントとともに、スタジオ内の壁に両足の裏側をぴったりとつけ、逆立ちする自身の姿を投稿。 逆立ちの効果についても言及。「時々、身体を逆さに（逆立ち）すると、とても気持ちいいです