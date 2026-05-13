サントリーホールディングス株式会社は5月11日、「サントリー生ビール〈夏生〉」を7月7日から数量限定で新発売することを発表した。同日には都内で、「サントリー生ビール〈夏生〉」(以下、「夏生」)に関する説明会が実施され、販売に至った経緯に加え、味へのこだわりが担当者の口から語られた。○気温が上がるとビールは飲まれなくなる？マーケティング本部 ビール・RTD部 永尾真紀氏まずマーケティング本部 ビール・RTD部の永尾