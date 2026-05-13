インスタグラムで発表フィギュアスケートのカナダ勢に期待のペアが誕生した。フィオナ・ボンバルディエとルーカス・エティエが12日、共同でインスタグラムを更新。ペア結成を報告すると、海外ファンから歓喜の声が上がった。2人は共同で更新したインスタグラムに「新たな始まり私たちは、このパートナーシップを正式に発表し、一緒にこの旅を始められることをとても嬉しく思っています。チームとして共に成長していくのが楽