【モデルプレス＝2026/05/13】台湾ティーカフェのゴンチャ（Gong cha）では、みずみずしいシャインマスカットのおいしさをぎゅっと詰め込んだデザートティー「SHINEシャインマスカット」を期間限定で販売する。【写真】ゴンチャ、シャインマスカットデザートティー新商品◆ゴンチャ、シャインマスカットのデザートティー新商品ふわりと漂うシャインマスカットの芳醇な香りと濃厚な果実の甘みを、すっきりとした阿里山ウーロンが引