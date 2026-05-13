【ファミリーマート】から、もっちり食感をテーマにしたパンシリーズが登場しました。今回はその中から、朝食やおやつにも取り入れやすそうなパンを紹介します。マニアも絶賛する「もっちりパン」をお見逃しなく。 あんこ × ミルクホイップが気になる 「も～っちり食感ホイップあんぱん」 \158（税込）あんことホイップクリームを組み合わせた、も～っちり食感ホイップあん