【モデルプレス＝2026/05/13】元乃木坂46で女優の松村沙友理が13日、都内で行われた「auでんち」PR発表会に、お笑い芸人の横澤夏子とともに出席。出産を経て変化したことについて語った。【写真】33歳元乃木坂、第1子出産で“ママの顔”に◆松村沙友理、ママになって変化したこととは3月12日に第1子の出産を発表し、1児のママとなった松村。これまで「さゆりんご」と自身を呼んでいたが、きょうは「新米ママのさゆりんごで〜す。マ