ゆうめいの新作音楽劇『あわせて』が、7月に東京、8月に岐阜、9月に兵庫にて上演。ビジュアルが解禁された。【写真】『あわせて』に出演する宮崎吐夢＆村山新作・演出・美術・アートディレクションは第68回岸田國士戯曲賞受賞、第32回読売演劇大賞優秀演出家賞受賞、『チャレンジ1ねんせい』から『ウマ娘』まで数々のメディア脚本を手がけてきた池田亮。今までの原体験と体験＆潜入ルポ・アニメ・ドラマ等での労働経験を積んだ